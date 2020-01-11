Последнее обновление: 11.01.2020 09:57

В Абхазии назначены повторные выборы

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и назначила повторные выборы президента республики, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ВС.

В соответствии с документом итоги второго тура выборов, состоявшихся 8 сентября, признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК — недействительными.

Отмена итогов сентябрьских выборов была главным требованием оппозиции, выступающей против действующего президента Рауля Хаджимбы. Автором иска был оппозиционный политик Алхас Квициниа, который претендовал на пост главы государства. Сам он назвал решение комиссии справедливым, передает РБК.

Власти Абхазии пообещали оспорить в суде решение Верховного суда, который отменил решение ЦИК и назначил повторные выборы президента республики, заявил ее вице-президент Аслан Барциц. Он отметил, что решение суда еще изучается и обязательно будет опротестовано.

Ситуация в Абхазии обострилась накануне. В четверг участники акции протеста в Сухуме захватили здание президентской администрации и потребовали признать недействительными результаты президентских выборов 2019 года, на которых победил Рауль Хаджимба. За это проголосовал и парламент страны, однако сам глава Абхазии отказался от отмены итогов выборов, объяснив это необходимостью разработки мер для разрядки ситуации.

В Минобороны Абхазии в свою очередь заявляли, что армия не будет принимать участие в политических событиях. Позднее, однако, власти допустили применение силы против протестующих, пояснив, что это будет зависеть от их действий и формы ведения переговоров.

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