Президент Абхазии проигнорировал мнение парламента

Обращение парламента Абхазии об отставке президента страны Рауля Хаджимбы может привести к осложнению обстановки в республике. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента отколовшейся от Грузии, самопровозглашенной республики.

«Принятое парламентом обращение, несмотря на указанную цель — избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны», — говорится в сообщении, передает РБК.

Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке с поста президента республики для стабилизации обстановки. За это решение проголосовали 19 из 27 присутствовавших депутатов, четверо высказались против, один воздержался.

Сам президент Абхазии считает необходимым за столом переговоров обсудить все вопросы ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности в регионе.

В четверг, 9 января, оппозиция провела митинг у здания администрации президента Абхазии. Поводом для недовольства протестующих послужили итоги президентских выборов в августе 2019 года. Демонстранты потребовали провести в стране новые выборы. По итогам первого тура выборов Рауль Хаджимба победил с результатом 26,6%. Однако ни один из кандидатов в первом туре не набрал более 50% от общего количества голосовавших. Тогда ЦИК республики назначила второй тур выборов на 8 сентября. По его итогам Хаджимба одержал победу с результатом 47,38%.

Протестующие, в частности, выломали дверь и разбили стекла окон в здании администрации. По мнению демонстрантов, на прошедших в сентябре выборах действующий президент Хаджимба не набрал большинства голосов, а в стране нужно провести новые выборы. Организатор акции Ахра Авидзба заявил СМИ, что Рауль Хаджимба покинул здание администрации и находится на государственной даче.

В администрации президента назвали происходящее попыткой государственного переворота, при этом министр обороны Абхазии пообещал не вмешиваться в политические акции. На фоне протестов Совет безопасности Абхазии провел срочное заседание. Сам Хаджимба допустил введение чрезвычайного положения в самопровозглашенной республике.