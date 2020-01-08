Последнее обновление: 08.01.2020 11:09

ЕС осудил иностранное вмешательство в конфликт в Ливии

Страны Евросоюза осудили иностранное вмешательство в ливийский конфликт. "Продолжающееся вмешательство извне лишь разжигает кризис", - говорится в совместном заявлении глав МИД Германии, Франции, Великобритании, Италии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам их встречи в Брюсселе во вторник, 7 января.

"Чем больше воюющие стороны в Ливии опираются на зарубежную военную помощь, тем больше рычагов ненадлежащего влияния на суверенные ливийские решения они дают внешним игрокам", - подчеркивается в пресс-релизе, передает DW.

Жозеп Боррель уточнил, что требование прекратить иностранное вмешательство, прежде всего, связано с недавним "решением Турции ввести войска в Ливию".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 января объявил об отправке турецких военных в Ливию. Правительство национального согласия Ливии запрашивало помощь у Турции на фоне наступления "Ливийской национальной армии" (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром на Триполи.

После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в стране началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор, и фактическому двоевластию в стране.

Чтобы прекратить кровопролитие в Ливии, при поддержке ООН было создано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа, которое находится в Триполи. А на востоке страны, в Тобруке, заседает национальный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.

Парламент в Тобруке назначил генерала Хафтара командующим ЛНА. Возглавляя повстанческую армию, Хафтар взял под свой контроль часть территорий на юге и востоке страны, в том числе несколько крупных нефтяных месторождений, а с апреля 2019 года начал наступление на Триполи. Ливийского генерала поддерживают, в частности, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Считается, что повстанческую армию Халифы Хафтара поддерживает и Россия. У генерала давние связи с Москвой: в числе высших офицеров Ливии он в конце 1970-х годов учился в СССР.

Несмотря на то, что Москва до сих пор отрицает официальное вмешательство в военный конфликт в Ливии, и российские, и международные СМИ не раз сообщали о вероятном присутствии в стране бойцов ЧВК Вагнера.

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