Премьером Испании стал социалист Санчес

Депутаты испанского парламента поддержали кандидатуру лидера социалистической рабочей партии Педро Санчеса на пост премьер-министра страны.

Об этом во вторник сообщил Reuters.

Санчес и его союзник по коалиции, лидер левой партии «Подемос» Пабло Иглесиас Туррион заявили, что будут настаивать на повышении налога с иностранных работников и компаний с высоким уровнем дохода и планируют отменить реформы в сфере труда, которые внедряло предыдущее консервативное правительство. Вместе социалисты и «Подемос» имеют 155 из 350 мандатов в сильно раздробленном испанском парламенте.