Трамп сделает заявление по атаке на базы США в Ираке

Президент США Дональд Трамп пообещал в среду утром (по местному времени) выступить с официальным заявлением о ракетном обстреле американских авиабаз в Ираке.

«Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Сейчас происходит оценка жертв и повреждений», - сообщил Трамп в Twitter, передает РБК.

По словам Трампа, ситуация складывается «нормально». Он также отметил, что у США на сегодняшний день имеются «самые хорошо оснащенные военные в мире».

В ночь на 8 января базы США в Иране подверглись ракетному обстрелу. Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР), заявивший, что она осуществлена в рамках операции «Мученик Сулеймани». В Пентагоне подтвердили нападение. По данным источника CNN, в авиабазу Айн аль-Асад попало 13 ракет.