На выборах президента Хорватии побеждает Зоран Миланович

В Хорватии в воскресенье, 5 января, завершился второй тур выборов президента. На них лидирует бывший премьер-министр, выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович с результатом в 53 процента голосов, сообщает избирательная комиссия страны после обработки 97% бюллетеней.

Действующий президент Колинда Грабар-Китарович, поддерживаемая правящей партией "Хорватское демократическое содружество", набирает 47 процентов голосов.

первом туре Миланович получил 29,55 процента, а Грабар-Китарович – 26,65 процента. Для победы во втором туре достаточно простого большинства голосов.

Хорватия - самый молодой член Европейского Союза, присоединившийся к нему в 2013 году. С 1 января 2020 года она возглавляет Совет Евросоюза. Ее срок полномочий составит шесть месяцев, затем ее сменит Германия. Загреб планирует посвятить свое председательство под девизом "Сильная Европа в меняющемся мире" проблемам демографии и расширению ЕС на юго-восток.