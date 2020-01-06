Последнее обновление: 06.01.2020 10:31

США предупредили премьера Ирака об атаке против Сулеймани

Вашингтон предупредил иракские власти об ударе по автоколонне иранского генерала Касема Сулеймани за несколько минут до самой атаки.

Об этом сообщил премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди, передает РБК со ссылкой на телеканал Al Arabia.

По его словам, ему сообщили о предстоящей бомбардировке за несколько минут до нее, уведомив, что американские беспилотники уже находятся над Багдадом. Махди подчеркнул, что Багдад не давал США официального разрешения на проведение операции.

Глава иракского правительства также рассказал, что встречался с Сулеймани в день его убийства.

Ранее парламент Ирака проголосовал за отмену соглашения с коалицией во главе с США. Документ подразумевает прекращение любого иностранного военного присутствия в стране.

Глава подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара США 2 января недалеко от аэропорта Багдада.

Глава иракского правительства после операции Вашингтона заявил, что подобные действия нарушают условия пребывания американских военных на территории страны.

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