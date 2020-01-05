Исламисты атаковали военную базу США в Кении

Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» утром 5 января напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в Кении. Об этом сообщает Daily Nation.

По данным пресс-службы Кенийских сил самообороны, инцидент произошел в 5:30 утра по местному времени в округе Ламу на побережье Индийского океана. В ответ на атаку армия применила авиабомбы, передает РБК.

Как сообщил комиссар округа Ирунгу Мачария, у боевиков было тяжелое вооружение. Они пытались прорваться на взлетную полосу, которая примыкает к военному лагерю Симба, где расквартированы американские военнослужащие.

Исламисты прибыли со стороны населенного пункта Хинди, расположенного неподалеку от военной базы. Указывается, что перед нападением они отключили подачу электричества. В Хинди света нет до сих пор.

По информации AFP, попытка проникновения на территорию базы была успешно отражена. В результате нападения загорелись емкости с горючим, расположенные недалеко от ВПП.

По словам Мачарии, пока неизвестно, есть ли уцелевшие среди боевиков. Информация о жертвах и пострадавших в результате атаки уточняется.

«Аш-Шашаб» или Молодежное движение моджахедов — группа сомалийских исламистов, которые действуют на территории Сомали и Кении. В январе 2019 года боевики совершили нападение на гостиничный комплекс в кенийской столице Найроби после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. В результате террористической атаки погибли не менее 14 человек.

В октябре 2019 года «Аш-Шабаб» взялана себя ответственность за взрыв на границе Кении и Сомали, в результате которого погибли десять полицейских.