В Беларуси утверждена стратегия повышения доверия к нацвалюте до 2035 года

Правительство и Нацбанк Беларуси разработали Стратегию повышения доверия к национальной валюте до 2035 года. Стратегия утверждена совместным постановлением №1/1 от 3 января 2020 года.

Согласно документу, к 2021 году планируется полностью реализовать меры по переходу на режим инфляционного таргетирования.

В ближайшие два-три года активизируется работа по существенному снижению уровня монополизма в экономике, будут полностью исключены региональные ограничения по движению товаров (услуг) внутри страны.

«Продолжится работа по повышению устойчивости государственного долга, который преимущественно сформирован валютными обязательствами (около 97%). Предполагается реализовать стратегию по его ежегодному снижению за счет ограничения как связанных, так и несвязанных государственных заимствований. Ежегодный объем последних не будет превышать 75% от годовой потребности в погашении госдолга», - говорится в официальном комментарии к документу.

Для фондирования экономики будут задействованы не только инструменты банковского кредитования, но и иные альтернативные источники финансирования, включая инструменты фондового рынка, рост потенциала страхового рынка, рынка небанковских финансовых и микрофинансовых организаций, инвестиционных фондов, фондов венчурного финансирования. Это позволит обеспечить диверсификацию источников финансирования на национальном финансовом рынке, снизить риски закредитованности населения и организаций.

В формировании долгосрочных источников финансирования в белорусских рублях ключевую роль сыграет развитие альтернативных форм сбережений, в том числе институтов коллективного инвестирования, а также стимулирование развития видов добровольного страхования, относящихся к страхованию жизни.

С 2020 года на постоянной основе будет осуществляться эмиссия государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, с различными сроками обращения для различных категорий инвесторов. Это позволит сформировать ориентиры по доходности для других средне- и долгосрочных инструментов финансового рынка.

В реальном секторе экономики будут реализованы меры по оздоровлению госорганизаций. В основу реализуемых мер ляжет жесткая финансовая дисциплина в отношении экономически несостоятельных и неэффективных организаций. Планируется обеспечить своевременный вывод экономически несостоятельных организаций с рынка и передачу их активов более эффективным рыночным субъектам.

При реализации государственной экономической политики будет реализован принцип отказа от использования иностранной валюты внутри страны. Все ставки налогов, арендной платы и тарифов (цен) государственных организаций будут устанавливаться в белорусских рублях.

В правила коммуникаций госорганов будет внедрен принцип, в соответствии с которым при оценке объемов денежных средств, связанных с экономикой Беларуси, суммы будут указываться в белорусских рублях.

В целях дальнейшего развития рынка хеджирования будут реализованы следующие меры: проведено совершенствование правового регулирования срочных сделок с производными финансовыми инструментами; принят и реализован план мероприятий по повышению качества корпоративного риск-менеджмента в государственных организациях; осуществлены меры по формированию на валютном рынке института маркет-мейкеров, готовых взять на себя позиции по покупке и продаже валюты с форвардными датами исполнения; повышена прозрачность ценообразования форвардного курса; принято решение о включении информации о механизмах хеджирования валютных рисков с использованием производных финансовых инструментов срочных сделок в локальные правовые акты субъектов хозяйствования, имущество которых находится в государственной собственности.

Также будет внедрен новый инфраструктурный институт – репозитарий, обеспечивающий сбор, систематизацию, анализ и прозрачность информации о сделках, совершаемых на неорганизованном рынке с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

Конечными индикаторами успешности реализации настоящей Стратегии должно стать приближение доли национальной валюты в широкой денежной массе и в требованиях банков и открытого акционерного общества ”Банк развития Республики Беларусь“ к экономике к 80%.