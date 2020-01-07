Валютные резервы Китая в 2019 году выросли до $3,11 трлн.

Объем валютных резервов Китая по итогам 2019 года вырос на 35,2 млрд долларов (около 1,1%) до 3,1079 трлн долларов. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Государственного управления валютного контроля КНР.

В декабре валютные резервы выросли по сравнению с ноябрем на 12,3 млрд долларов, или на 0,4%, передает ТАСС.

Запасы золота на конец декабря составили 62,64 млн унций (эта цифра не изменяется с сентября 2019 года), что на 3,08 млн унций (рост на 5,2%) больше аналогичного показателя за декабрь 2018 года. В стоимостном выражении золотой резерв по итогам 2019 года оценивается в 95,406 млрд долларов (рост на 25% в годовом выражении).

Согласно официальной статистике, валютные резервы КНР в 2018 году сократились в годовом исчислении на 2,1%, до 3,07 трлн долларов.