Курсы наличной валюты в банках Минска на 3 января 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 2,107 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,006 рубля и составил 2,118 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,001 рубля и составила 2,353 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,365 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,38(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,4 (не изменился).