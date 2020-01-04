Последнее обновление: 04.01.2020 10:22

Пентагон дополнительно отправит на Ближний Восток около 3,5 тыс. военных

США отправят около 3,5 тыс. военных на Ближний Восток после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Ираке, сообщают мировые СМИ.

Дополнительный контингент будет размещен в Ираке, Кувейте и других частях региона. Отмечается, что развертывание бригады 82-й воздушно-десантной дивизии, 700 членов которой уже были отправлены на Ближний Восток, должно стать ответом на угрозы во всем регионе.

Пентагон отметил, что что дополнительные силы не являются прямым ответом на гибель Сулеймани. Переброска военных осуществляется в рамках ранее объявленного плана усилить защиту американского посольства в Ираке.

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