США вводят санкции против иракской группировки "Асаиб Ахль аль-Хакк"

Госдеп США в пятницу, 3 января, объявил о введении санкций против иракской группировки "Асаиб Ахль аль-Хакк" и ее предводителей.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Вашингтоне, эта группировка ополченцев и ее предводители являются "жестокими союзниками" Ирана и "действуют во имя своих господ в Тегеране", используя насилие и террор для поддержания усилий иранского правительства, направленных на подрыв суверенитета Ирака, передает DW.

По данным Госдепа, "Асаиб Ахль аль-Хакк" с момента ее основания в 2006 году совершила более 6000 нападений на силы США и их союзников. Ополченцы получают финансирование от спецподразделения "Аль-Кудс" элитных вооруженных сил Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР), которые также занимаются их военной подготовкой, заявил Помпео.

Вводимые против группировки "Асаиб Ахль аль-Хакк" санкции позволят заморозить ее активы в США. Вместе с тем ограничения подразумевают запрет на ведение дел с членами группировки или ее предводителями.

После того как в пятницу, 3 января, ракетным ударом по международному аэропорту Багдада был уничтожен иранский генерал Касем Сулеймани, командовавший спецподразделением "Аль-Кудс", глава "Асаиб Ахль аль-Хакк" Кайс аль-Хасали, по сообщению онлайн-издания The New Arab, пригрозил американцам возмездием. При этом он заявил, что в ближайшие дни состоится "битва и крупная победа над США".

В то же время исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал убийство Сулеймани и аль-Мухандиса "очевидным нарушением суверенитета Ирака".

По данным немецкого еженедельника "Der Spiegel", в настоящее время в Ираке дислоцировано около 5000 американских военных. Согласно договору между Вашингтоном и Багдадом, задачей США является консультирование и поддержка правительства и служб безопасности Ирака в борьбе против террористической организации "Исламское государство".

Однако авиаудар, нанесенный США по аэропорту Багдада, под действие этого мандата не попадает, отмечает издание. В связи с этим после убийства генерала Сулеймани и заместителя предводителя группировки "Аль-Хашд аш-Шаби" Абу Махди аль-Мухандиса, который считался его советником, и. о. премьер-министра Ирака призвал парламент "принять юридические меры" для защиты "достоинства, безопасности и суверенитета Ирака".

Означает ли это, что руководство страны считает условия военного присутствия США в Ираке нарушенными и примет меры для того, чтобы американские вооруженные силы покинули страну, пока не ясно.