Последнее обновление: 03.01.2020 13:49

Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Ирак

Американское посольство в Багдаде призвало всех граждан США немедленно покинуть Ирак. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

"Из-за обострения напряженности в Ираке и регионе, посольство США призывает американских граждан прислушаться к рекомендациям по путешествиям в январе 2020 года и немедленно покинуть Ирак", - сказано в сообщении, передает УНИАН.

Гражданам США рекомендуют воспользоваться при возможности авиационным транспортом, в случае невозможности - покинуть страну по суше. Также сообщается, что в связи с нападением на территорию посольства США, все консульские операции приостановлены.

"Граждане США не должны подходить к посольству", - добавили дипломаты.

Сообщение на дипмиссии США в Ираке появилось после авиаудара США по району аэропорта Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

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