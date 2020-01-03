Последнее обновление: 03.01.2020 11:21

Бельгия приостановила процедуру экстрадиции Пучдемона в Испанию

Бельгия пока не будет экстрадировать в Испанию бывшего главу каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона. Суд в Брюсселе принял решение приостановить процедуру выдачи до тех пор, пока Европейский парламент не лишит Пучдемона и его соратника Тони Комина депутатского иммунитета.

Об этом сообщил в четверг, 2 января, адвокат обоих политиков Симон Бэкерт, передает DW.

Пучдемон и Комин в июне 2019 года были избраны в Европарламент, однако не смогли приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствует Испания. Законодательство Испании требует присяги на конституции, чтобы депутатский мандат начал действовать. Для этого политики должны вернуться в страну, где им угрожает арест.

Пучдемон бежал в Бельгию в 2017 году, чтобы избежать судебного преследования после неудавшейся попытки объявить о независимости Каталонии от Мадрида. В октябре 2019 года Верховный суд Испании во второй раз выдал международный ордер на арест бывшего главы администрации Каталонии. Основанием для его ареста стали обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.

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