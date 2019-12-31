Последнее обновление: 31.12.2019 16:08

Путин и Зеленский договорились о новом списке обмена пленными

Президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский договорились в ходе телефонного разговора согласовать списки для нового обмена удерживаемых лиц, сообщила во вторник пресс-служба Зеленского.

Также стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время, передает Reuters.

Кремль в своем сообщении отметил, что в ходе разговора “акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского «Комплекса мер» сторонами внутриукраинского конфликта”.

В минувшие выходные Киев и сепаратистские регионы на востоке Украины произвели обмен удерживаемыми лицами, в рамках которого были отпущены на свободу почти 200 человек.

В сентябре же пленными обменялись РФ и Украина по схеме “35 на 35”.

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