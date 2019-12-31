Курсы наличной валюты в банках Минска на 31 декабря 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 2,106 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 2,112 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,003 рубля и составила 2,352 рубля, минимальная продажа выросла на 0,002 рубля и составила 2,36 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,37(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,4 (вырос на 0,05 рубля).