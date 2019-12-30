Курсы наличной валюты в банках Минска на 30 декабря 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 2,105 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,007 рубля и составил 2,114 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,022 рубля и составила 2,355 рубля, минимальная продажа выросла на 0,019 рубля и составила 2,358 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,37(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,35 (снизился на 0,03 рубля).