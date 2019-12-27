Курсы наличной валюты в банках Минска на 27 декабря 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие target=_blank href=http://www.afn.by/finances/currency/banks.asp>курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,01 рубля и составил 2,1 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,009 рубля и составил 2,107 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,018 рубля и составила 2,333 рубля, минимальная продажа выросла на 0,019 рубля и составила 2,339 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,37(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,39 (вырос на 0,01 рубля).