Украина и Донбасс завершили процесс обмена пленными

Украина и Донбасс завершили анонсированный на 29 декабря 2019 года обмен пленными, сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского.

Всего на территорию, подконтрольную властям Украины, вернулись 76 человек. «Они в безопасности», — говорится в сообщении.

В ЛНР сообщили, что передали украинской стороне 25 человек и получили 63. ДНР отчиталась о передаче Киеву 51 человека, а в обратном направлении проследовало 60.

Известно, что в ДНР и ЛНР переданы в том числе бывшие бойцы спецподразделения «Беркут», которые подозревались в убийстве протестующих во время событий на Майдане в 2014 году, передает РБК.

Об обмене «всех установленных на всех установленных» договорились лидеры «нормандской четверки» на встрече, прошедшей в Париже 9 декабря.