Мадуро назвал президента Колумбии врагом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал национальным врагом колумбийского лидера Ивана Дуке, передает El Nacional. Об этом он заявил, выступая в Каракасе перед представителями армии.

«Враг Венесуэлы находится в Боготе, в [резиденции] Каса де Нариньо, и его зовут Иван Дуке», — заявил он. По словам Мадуро, кризис, который в настоящее время переживает Венесуэла, был подготовлен соседней страной.

По мнению Мадуро, заговоры, цель которых — «наполнить Венесуэлу хаосом и осуществить государственный переворот», были профинансированы именно из Колумбии, передает РБК.

В своем обращении венесуэльский лидер также раскритиковал Соединенные Штаты, которые «навязали» Хуана Гуаидо — лидера национальной ассамблеи республики.

15 декабря министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что оппозиция готовила атаку на военнослужащих в штате Сукре. По его словам, подготовку атаки финансировали из Колумбии. Позднее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что представители оппозиции напали на воинскую часть на юге страны и похитили хранившееся там оружие. В МИД Колумбии отвергли «необоснованные и злонамеренные обвинения незаконного режима Николаса Мадуро» в причастности Боготы к атаке.