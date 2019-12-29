В Киеве начались протесты из-за освобождения экс-беркутовцев

В Киеве вечером в субботу, 28 декабря, началась акция противников освобождения и обмена бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Беркут".

Как сообщают украинские СМИ, к 23:00 по местному времени у ворот следственного изолятора Лукьяновское, где содержатся заключенные, собрались около 200 человек, которые заблокировали выходы из СИЗО. К месту сбора протестующих были стянуты сотрудники нацгвардии.

28 декабря Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личные обязательства бывшим "беркутовцам", которые содержались под стражей - Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому. При этом защита просила об отмене меры пресечения как таковой. В СИЗО находились Аброськин, Зинченко и Янишевский, а двое других пребывали под домашним арестом.

Экс-бойцов спецназа обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014. Генпрокуратура Украины идентифицировала 25 правоохранителей, которые участвовали в преступлениях на Майдане. 20 из них сейчас в розыске.

По данным прокуратуры, всего в делах о преступлениях, совершенных во время Евромайдана, суд признал виновными 59 человек. По данным украинского Минздрава, в ходе столкновений на майдане с января по март 2014 года погибли 115 человек.

Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует передать властям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в рамках обмена пленными. Фигуранты дела подозреваются в ряде преступлений, в том числе в совершении терактов и умышленных убийств.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обмен состоится в воскресенье, 29 декабря: Киев передаст 87 человек, а Донецк и Луганск — 55.