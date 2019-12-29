Последнее обновление: 29.12.2019 07:55

Путин подписал закон, разрешающий ввоз в РФ незарегистрированных лекарств

Закон, допускающий ввоз в Россию конкретных партий незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 28 декабря.

Внесенные изменения в закон "Об обращении лекарственных средств" позволяют ввозить в РФ незарегистрированные медикаменты для оказания помощи по жизненно важным показаниям. Для этого требуется теперь заключение медкомиссии о неэффективности или невозможности применения зарегистрированных в РФ препаратов, передает DW.

Впервые введены четкие критерии для определения статуса лекарства (оригинального препарата, дженерика, референтного препарата), а также установлены принципы определения взаимозаменяемости лекарств.

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