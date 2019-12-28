Последнее обновление: 28.12.2019 10:37

Власти Уругвая изъяли рекордные 4,4 тонны кокаина на $1 млрд

Власти Уругвая заявили об изъятии рекордной партии кокаина весом 4,4 тонны. Кокаин был конфискован в ходе совместной операции военно-морских сил и таможни в порту Монтевидео.

Наркотики были спрятаны в четырех контейнерах с соевой мукой, которая планировалась к отправке в африканский порт Ломе (столица Того), передает BBC.

Стоимость партии по уличной цене составляет примерно $1 млрд.

Уругвай все чаще используется в качестве транзитного пункта для перевозки наркотиков из Латинской Америки в Африку и Европу. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре, когда власти обнаружили контейнер с тремя тоннами кокаина (также в Монтевидео).

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