Курсы наличной валюты в банках Минска на 26 декабря 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие target=_blank href=http://www.afn.by/finances/currency/banks.asp>курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,007 рубля и составила 2,09 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 2,098 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,007 рубля и составила 2,315 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,007 рубля и составила 2,32 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,36(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,38 (вырос на 0,01 рубля).