Последнее обновление: 26.12.2019 17:22

Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех, выступая в парламенте, заявил о решении подать в отставку с занимаемого им поста из-за неспособности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает РБК.

В обращении к депутатам глава государства сказал, что в сложившихся обстоятельствах он вынужден принять такое решение

«Я подаю в отставку, чтобы избежать нарушения конституционного принципа», — отметил Салех.

По его словам, позиция президента республики должна отвечать волеизъявлению народа.

В Ираке с начала октября продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, высокого уровня безработицы среди молодежи и коррупции. По данным Bloomberg, за это время в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 380 человек. Основным требованием митингующих является отставка правительства. На фоне происходящего премьер Ирака Адель Абдель Махди решил покинуть свой пост.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование