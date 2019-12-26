Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех, выступая в парламенте, заявил о решении подать в отставку с занимаемого им поста из-за неспособности партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает РБК.

В обращении к депутатам глава государства сказал, что в сложившихся обстоятельствах он вынужден принять такое решение

«Я подаю в отставку, чтобы избежать нарушения конституционного принципа», — отметил Салех.

По его словам, позиция президента республики должна отвечать волеизъявлению народа.

В Ираке с начала октября продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, высокого уровня безработицы среди молодежи и коррупции. По данным Bloomberg, за это время в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 380 человек. Основным требованием митингующих является отставка правительства. На фоне происходящего премьер Ирака Адель Абдель Махди решил покинуть свой пост.