Навальный сообщил об отсутствии задержанных в ФБК после визита силовиков

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опроверг сообщения о своем задержании во время обыска в ФБК в четверг, 26 декабря.

"Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то). Коридоры, где находятся офисы ФБК и Navalnylive блокированы чёрными шапочками. Все предметы изымаются. День выбран, очевидно, потому что сегодня у меня должен быть эфир", - написал Навальный в Twitter.

Ранее о задержании основателя ФБК , сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш, передает DW.

Как сообщил сам Навальный в Instagram, официальная причина очередного обыска - отказ удалить с YouTube фильм-расследование "Он вам не Димон". За это против директора ФБК Ивана Жданова возбудили уголовное дело и в рамках этого дела - обыск.

"Ну, то есть просто очередной рейд с конфискацией имущества. И пусть Медведев, Усманов и остальное ворье - заказчики этого рейда - сегодня потирают ручки и радуются, я ещё раз официально заявляю. "Он вам не Димон" не будет удалён, несмотря ни на какое давление", - написал Навальный.

По словам руководителя штаба Навального Леонида Волкова, к началу обыска в офисе ФБК в Москве находилось около 40 человек. Он выразил мнение, что обыск специально провели в такое время, потому что из-за большого количества людей "можно отжать как можно больше техники".

Волков также отметил, что впервые за три месяца была заблокирована банковская карта, на которую фонд принимает пожертвования. Обыск проводится также в студии "Навальный LIVE", которая находится на одном этаже с офисом ФБК.