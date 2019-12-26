Последнее обновление: 26.12.2019 15:22

Белорусская оппозиция анонсировала на 29 декабря новую акцию за независимость

Организаторы кампании "Абаронім незалежнасць" приняли решение провести 29 декабря 2019 года в Миске очередную акцию в поддержку независимости Беларуси.

Акция запланирована на 15 часов 29 декабря, продлится 30 минут. Участникам акции предлагается выстроить живую цепь вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Октябрьской площади в центре Минска.

«Фармат акцыі: - ланцуг з 15 да 15.30 ад паштамта да Каліноўскага (афіцыйная назва Кастрычніцкая) са сцягамі, плакатамі, міні-перфоманасамі, якія дэцэнтралізаваныя і здымаюцца на стрымы», - говорится в сообщении организаторов кампании.

Кроме того, сегодня было принято совместное заявление с требованием прекратить преследование и освободить участников акций за независимость страны.

«Ужо некалькі актывістаў і лідэраў, якія адстойваюць незалежнасць Беларусі, знаходзяцца за кратамі. Гэта Я. Афнагель, Д. Урбановіч, М. Вінярскі, затрыманы сёння П. Севярынец, А. Таўстая, многія актывісты - пад пагрозай судовых працэсаў, штрафаў і арыштаў», - говорится в сообщении.

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