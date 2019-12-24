Курсы наличной валюты в банках Минска на 24 декабря 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие target=_blank href=http://www.afn.by/finances/currency/banks.asp>курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США не изменился и составил 2,097 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 2,103 рубля.

Максимальная покупка евро не изменилась и составила 2,322 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,005 рубля и составила 2,327 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,36(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,37 (снизился на 0,01 рубля).