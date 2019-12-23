Курсы наличной валюты в банках Минска на 23 декабря 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 2,097 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 2,105 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,013 рубля и составила 2,322 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,014 рубля и составила 2,332 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,36(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,38 (вырос на 0,01 рубля).