Узбекистан избрал лояльный президенту парламент, выбрав 128 из 150 новых членов нижней палаты парламента в воскресенье. Оставшиеся места будут распределены во втором туре в январе следующего года, сообщила Центральная избирательная комиссия Узбекистана.

Большее количество мест - 43 мандата - заняла Либерально-демократическая партия, которая выдвинула Шавката Мирзиёева на пост президента в 2016 году. Партия Миллий тикланиш (Национальное возрождение) получила 35 мест, социал-демократическая партия Адолат (Справедливость) - 21 место, Народно-демократическая партия - 18 и Экологическая партия - 11 мест.

Все пять партий, участвующих в парламентских выборах в Узбекистане, поддержали президента-реформиста Мирзиёева, передает Reuters.

Выборы стали первыми в стране с населением в 33 миллиона человек с тех пор, как Мирзиёев пришел к власти в конце 2016 года после смерти лидера Ислама Каримова, который 27 лет управлял бывшей советской республикой.

Явка составила 67,8%, сказал глава ЦИК Мирзо-Улугбек Абдусаломов.