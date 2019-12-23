Президентские выборы в Хорватии уходят на второй тур

Президентские выборы в Хорватии, состоявшиеся в воскресенье, 22 декабря, не выявили однозначного победителя. Бывший премьер-министр Зоран Миланович, представляющий социал-демократов, набирает 29,55 процента голосов, лидируя после обработки 99,6 процента избирательных бюллетеней.

Еще 26,65 процента хорватов поддержали действующего президента Колинду Грабар-Китарович. Музыкант и бизнесмен Мирослав Шкоро, который выступает как независимый кандидат, набирает 24,43 процента голосов, сообщает избирательная комиссия республики, передает DW.

Второй тур состоится 5 января 2020 года. Всего на пост президента страны в первом туре претендовали 11 политиков. Правом участвовать в голосовании могли воспользоваться около 3,8 млн хорватов. Явка за 2,5 часа до закрытия избирательных участков составила 38,82 процента.

Президента республики избирают в ходе всеобщего и прямого голосования на 5 лет. Колинда Грабар-Китарович занимает этот пост с февраля 2015 года.