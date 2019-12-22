МИД Польши обвинил Путина в искажении истории о начале Второй мировой войны

Министерство иностранных дел Польши обвинило президента РФ Владимира Путина в искажении истории о начале Второй мировой войны.

Об этом говорится в официальном заявлении польского министерства, передает УНИАН.

"С беспокойством и недоверием мы восприняли высказывания представителей власти Российской Федерации, в частности президента Владимира Путина, касающиеся начала и хода Второй мировой войны, которые представляют фальшивую картину событий. Они напоминают пропагандистские нарративы эпохи сталинского тоталитаризма, которые осудил даже советский лидер Никита Хрущев", - говорится в заявлении МИД РП.

Отмечается, что со времени восстановления независимости в 1918 году Польша "последовательно проводила внешнюю политику в отношении Германии и Советского Союза". В МИД считают целесообразным возобновить работу Группы сложных дел для соблюдения исторического диалога с Россией. Также в ведомстве отметили, что слова Путина нивелируют предыдущие достижения Михаила Горбачева и Бориса Ельцина в отношениях с Польшей. Напомним, во время пресс конференции 19 декабря Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а ввел туда свои войска, поскольку страна была дезинтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию. Также Путин отметил, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила 2 района Чехословакии.