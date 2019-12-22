Макрон назвал колониализм серьезной ошибкой Франции

Франция совершила большую ошибку, колонизируя территории. Об этом президент страны Эмманюэль Макрон заявил на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой.

«Слишком часто Францию сегодня воспринимают как страну, смотрящую на мир через призму гегемонии и колониализма, который был серьезной ошибкой, ошибкой республики», — сказал французский президент, предложив «открыть новую страницу истории», передает РБК.

Макрон отметил, что принадлежит к поколению, которое не относится к эпохе колонизаторства. При этом он добавил, что Африка — молодой континент и три четверти его населения «никогда не знали» колонизации.

«Иногда молодые люди обвиняют Францию в проблемах и трудностях, с которыми им пришлось столкнуться и с которыми Франция ничего не может сделать. Так что я знаю, что иногда мы становимся целью [для нападок], это намного проще», — заявил Макрон.

Он добавил, что хотел бы провести историческую и амбициозную реформу сотрудничества между Францией и Западноафриканским экономическим и валютным союзом. «Мы сделаем это для африканской молодежи», — заключил Макрон.

Как отмечает Le Monde, перед пресс-конференцией Макрон и Уаттара объявили об окончании действия западноафриканского франка КФА. Эта денежная единица была введена декретом французского правительства в 1945 году на территориях Западной и Центральной Африки. Изначально она была привязана к курсу французского франка, а сейчас зависит от евро (€1 торгуется примерно за 653 франка КФА).

Речь при этом не идет о полной отмене западноафриканского франка. По словам Уаттары, власти проведут валютную реформу, в частности переименуют франк КФА в ЭКО, передает TV5Monde. ЭКО, по словам Макрона, появится в 2020-м, и он приветствует такую замену. Франк КФА, как заявил президент, воспринимается как «пережиток Франсафрики».