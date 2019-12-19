Лукашенко задумался о стратегической обороне Беларуси

Сегодня, 19 декабря 2019 года, Лукашенко собрал заседание Совета безопасности, вынеся на него вопросы планирования обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии.

«Сегодня рассмотрим вопросы планирования обороны государства и дальнейшего развития армии. Настало время посмотреть, как стратегически спланировать оборону государства», - сказал Лукашенко.

"Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные Силы. Это на микроуровне. Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать, как стратегически спланировать оборону нашего государства. Этим в течение года занимался Генеральный штаб Вооруженных Сил, и мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны, безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации", - заявил белорусский правитель.

На заседание также вынесены вопросы о составе Вооруженных Сил. Члены Совета безопасности должны определить, какие системы развивать в приоритетном порядке и какие необходимо иметь виды вооружений, особенно по авиации, противовоздушной обороне и другим средствам огневого поражения.

«Это очень дорогостоящие системы… Чтобы содержание и оснащение армии были по силам государству и не в ущерб военной безопасности, мы должны принять принципиальные решения по этим вопросам».

По словам Лукашенко, необходимость плана стратегической обороны вызвана текущей ситуацией в мире.

«Не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Китаем, Россией. Как следствие размывания архитектуры международной безопасности - усилилась гонка вооружений. Обострилось информационное противодействие. По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса. Под этим предлогом в соседних европейских странах расширяется присутствие войск НАТО, растет военная активность. Российская Федерация также активно развивает средства вооружения, демонстрируя возросшие боевые возможности. Все это вы можете наблюдать в средствах массовой информации. Никто этого уже не скрывает».

Он пояснил, какая роль отводится в этой ситуации белорусской армии.

"Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение Вооруженных Сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны", - сказал Лукашенко.