Последнее обновление: 19.12.2019 08:08

Генассамблея ООН приняла резолюцию о своевременной выдаче виз США

Категории: ООН США

Генассамблея приняла резолюцию, призывающую Соединенные Штаты не препятствовать в выдаче виз дипломатам из других стран, прибывающим на мероприятия ОНН.

Генассамблея рассчитывает, что въездные визы будут выдаваться своевременно всем представителям государств-членов ООН , чтобы делегаты могли вовремя приступать к выполнению своих обязанностей, передает ТАСС.

Авторами резолюции стали Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот- д'Ивуар. Решение по документу было принято консенсусом без процедуры голосования.

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