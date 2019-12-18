Сотни тысяч человек протестуют против пенсионной реформы во Франции

На митинги против пенсионной реформы во Франции вышли сотни тысяч человек. Об этом сообщило МВД страны во вторник, 17 декабря.

В Париже митингуют 76 тысяч человек. Данные организаторов акций значительно превышают данные полиции, профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" сообщил о 350 тысячах демонстрантов в Париже и 1,8 млн по всей стране, передает DW.

К вечеру в столице Франции начались стычки между полицией и демонстрантами, стражи порядка применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Протесты привели к транспортному хаосу, закрыты почти все линии метро, работают лишь 20 процентов пригородных поездов. В Париже закрыты школы и многие музеи.

Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются около двух недель. Она предполагает отмену возможности раннего выхода на пенсию уже с 50 лет для ряда категорий работников. Запланировано также, что пенсии впредь будут начислять по системе пунктов, чтобы стимулировать людей дольше оставаться на рынке труда.

Позднее правительство пошло на значительные уступки, изменения затронут меньшее число граждан, чем планировалось ранее. Новые правила будут распространяться лишь на граждан, родившихся в 1975 году и позднее.