Власти Украины решили ввести двойное гражданство

Власти Украины приняли решение «узаконить идею» двойного гражданства.

Об этом в интервью «Европейской правде» сообщил глава украинской Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк.

Чиновник отметил, что президент страны Владимир Зеленский уже не раз об этом говорил. «Первый шаг уже сделан — президентский законопроект № 2590 подан на рассмотрение в Верховную раду», — рассказал он.

По его словам, вероятно, этот документ может быть изменен на фоне дискуссий в парламенте. Кроме того, Соколюк не исключил, что по этому вопросу могут появиться дополнительные проекты. «Но вектор изменений установлен президентом», — добавил глава ГМС.

Как отметил Соколюк, Украина нуждается в росте численности населения для развития страны. «Сейчас определяется, как будет оформлена новая процедура, но кое-что уже понятно», — сказал он, уточнив, что конституционная норма о «едином гражданстве» сохранится.

Это, по его словам, означает, что власти и дальше будут воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, что они смогут иметь гражданство другой страны. «А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта», — пояснил чиновник.

При этом он уточнил, что в этом вопросе будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым «относится и государство-агрессор», передает РБК.

«Двойное гражданство — это в некотором роде программа иммиграции на Украину. Мы теряем население, очень много потеряли экономических мигрантов. А потому должны предложить определенным категориям мигрантов: «Приезжайте на Украину», — заключил Соколюк.