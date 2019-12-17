Россия и Китай внесли в СБ ООН резолюцию по смягчению санкций против КНДР

Россия и Китай распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции, которым, в частности, предлагается отменить ряд санкций в отношении КНДР.

Об этом сообщают Reuters и ТАСС, ссылаясь на копию документа, передает РБК.

В проекте резолюции говорится о необходимости смягчения санкций против Пхеньяна «с целью повышения уровня жизни гражданского населения». Во втором пункте документа отмечается, что Совбез «должен адаптировать применяемые к КНДР санкционные меры ввиду того, что страна выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН».

Россия и Китай предложили отменить запрет на экспорт морепродуктов, текстиля и статуй, освободить межкорейские железнодорожные и автомобильные проекты от санкций США, а также отменить запрет на работу северокорейцев за границей. По данным аналитиков, Пхеньян зарабатывал миллионы долларов на экспорте гигантских статуй в социалистическом стиле, которые в основном пользовались спросом в африканских странах, отмечает агентство.

В проекте приветствуется продолжение диалога между США и КНДР на всех уровнях, которое нацелено на установление новых отношений между странами, а также на укрепление взаимного доверия и объединение усилий для установления прочного и стабильного мира на Корейском полуострове.

Согласно тексту резолюции, Москва и Пекин призвали к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров или перезапуску многосторонних консультаций в любом другом аналогичном формате, что должно привести к мирному урегулированию и снижению напряженности на Корейском полуострове и за его пределами.

Шестисторонние переговоры велись в Пекине в период с 2003 по 2009 год высокопоставленными дипломатами из России, США, Китая, Северной и Южной Кореи, а также Японии. Из-за противоречий двустороннего характера предотвратить появления ядерного оружия у Северной Кореи тогда не удалось.

Как отмечает Reuters, для принятия резолюции требуется девять голосов «за» и не должно быть наложено вето со стороны США, Франции, Великобритании, России и Китая. Официальные Вашингтон, Лондон и Париж настаивают на том, чтобы никакие санкции со стороны США не были отменены до тех пор, пока Северная Корея не откажется от своих программ создания ядерных и баллистических ракет.

Россия и Китай давно заявляют, что Совбез должен вознаградить Северную Корею после того, как ее лидер Ким Чен Ын пообещал в 2018 году добиваться денуклеаризации.