Президент Турции пригрозил США признанием геноцида индейцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил признать на государственном уровне геноцид индейцев в Соединенных Штатах в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи.

Об этом сообщает Haberturk, передает РБК.

Гибель коренного населения в США турецкий лидер назвал «позором Америки». Также он упомянул ответственность французов за массовые убийства в Алжире и работорговлю в Сенегале.

«Мы раскроем, что Запад — это история расизма и колониализма», — заявил он.

12 декабря сенат конгресса США принял резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи. Ранее этот же документ был одобрен палатой представителей США.

Президент Армении Никол Пашинян назвал это событие «победой справедливости и правды». В МИДе Турции обвинили американских сенаторов в использовании истории в политических целях, отметив что резолюция не является юридически обязывающим документом и не имеет никакой силы.