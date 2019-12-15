Десятки человек пострадали на антиправительственных протестах в Ливане

Десятки участников антиправительственной демонстрации пострадали при столкновениях с силами безопасности в столице Ливана. Не менее 10 человек доставлены в больницы Бейрута, сообщает местное отделение Международного комитета Красного Креста в ночь на воскресенье, 15 декабря. По его данным, еще 33 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Силы безопасности заявили о двух десятках раненых среди своих сотрудников.

Противостояние началось 14 декабря с попытки группы вероятных провластных активистов второй раз за неделю взять штурмом лагерь протестующих. Позднее сотни людей, в том числе приехавших из других городов, в очередной раз вышли на улицы Бейрута с критикой властей. Акция стала самой массовой за последние несколько недель, передает DW.

Протестующие попытались прорваться через заграждения к зданию парламента. После этого полицейские применили слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и водометы для разгона демонстрантов, те в ответ стали забрасывать стражей порядка камнями. Нескольких человек задержали.

Протесты в Ливане вспыхнули 17 октября из-за намерения правительства ввести налог на телефонные звонки через WhatsApp и другие мессенджеры. Впоследствии акции переросли в выступления против коррупции, некомпетентного управления экономикой и элит, которые за 30 лет после окончания гражданской войны так и не смогли улучшить жизнь большинства ливанцев.

Премьер-министр республики Саад Харири подал в отставку на фоне массовых протестов. Президент Мишель Аун поручил ему исполнять обязанности до создания нового кабинета министров. Ожидается, что глава государства 16 декабря проведет консультации с парламентскими фракциями с целью назначить нового премьера.