Десятки тысяч сторонников «сардин» вышли с протестом в Риме

До 40 тыс. человек, по данным полиции, вышли в субботу на протесты, организованные массовым движением под названием «cардины». Оно зародилось около месяца назад в знак протеста против одного из лидеров правой партии «Лига Севера», бывшего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Движение «сардин» возникло в Болонье в ноябре этого года после того, как 32-летняя Маттиа Сантори и трое ее друзей в социальных сетях призвали всех выйти на площадь с лозунгами против «Лиги» Сальвини, которая рассчитывает на победу на предстоящих в конце декабря выборах в регионе Эмилия-Романья (традиционно считает оплотом левых), передает РБК со ссылкой на Reuters.

Первая акция в Болонье в итоге собрала до 15 тыс. человек. Затем подобные акции прошли и в других городах Италии. Субботняя демонстрация в Риме стала пока самой многолюдной.

На площадь у базилики Сан-Джованни-ин-Латерано в Риме вышли студенты, пенсионеры и семьи с детьми. Организаторы движения «сардин» утверждают, что они не связаны с политическими партиями. Cам Сальвини считает, что за «сардинами» стоит правящая леволиберальная Демократическая партия.