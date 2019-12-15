Последнее обновление: 15.12.2019 09:43

Российская партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя. Соответствующее решение в ночь на воскресенье принято на съезде «Яблока» в Москве.

Рыбаков набрал 69 голосов, еще один претендент на этот пост — Лев Шлосберг заручился поддержкой 40 голосов, Эмилия Слабунова, которая была председателем партии с 2015 года, набрала 19 голосов. Еще два кандидата — Олег Виноградов и Олег Новиков — набрали по два голоса каждый, передает РБК.

Рыбаков принимал участие в выборах председателя партии четыре года назад. Но тогда он набрал лишь 19 голосов, заняв третье место. Победу тогда во втором туре одержала Слабунова, опередив Шлосберга.

Согласно уставу «Яблока», председателя выбирают на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков.

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