Курсы наличной валюты в банках Минска на 13 декабря 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,005 рубля и составил 2,102 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 2,11 /b> рубля.

Максимальная покупка евро не изменилась и составила 2,346 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,001 рубля и составила 2,349 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,34(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,35 (вырос на 0,01 рубля).