Курсы наличной валюты в банках Минска на 16 декабря 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США не изменился и составил 2,102 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 2,108 /b> рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,004 рубля и составила 2,342 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2,35 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,35(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,36 (вырос на 0,01 рубля).