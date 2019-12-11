Курсы наличной валюты в банках Минска на 11 декабря 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 2,11 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 2,115 /b> рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,001 рубля и составила 2,337 рубля, минимальная продажа выросла на 0,001 рубля и составила 2,344 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,32(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,33 (не изменился).