Сенат США признал геноцид армян в Османской империи

Сенат США проголосовал за официальное признание геноцидом массового убийства армян в Османской империи. В четверг, 12 декабря, американские сенаторы единогласно приняли резолюцию, осуждающую убийство порядка 1,5 миллиона армян в 1915-1923 годах.

Резолюция Сената США о признании геноцида армян в Османской империи с юридической точки зрения не имеет обязывающего характера, но обладает значительной символической силой, прежде всего, в отношениях Вашингтона с Турцией. Этот шаг может привести к дальнейшему усилению напряженности между двумя странами, передает DW.

В конце октября резолюцию о признании геноцида армян приняла Палата представителей к усилению напряженности в отношениях между США и Турцией, и без того осложнившихся из-за военной операции Анкары в Сирии. Документ поддержали 405 из 435 конгрессменов, против проголосовали 11. При этом резолюцию поддержали как демократы, так и члены Республиканской партии президента США Дональда Трампа.

Турция признает, что многие армяне, проживавшие на территории Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее. Но Анкара оспаривает число погибших и не соглашается с тем, что убийства армян были систематически организованы и являлись геноцидом.