Россия высылает двух немецких дипломатов в качестве ответной меры

Власти России приняли решение выслать из страны двух сотрудников посольства ФРГ в качестве ответной меры. Решение властей было доведено сегодня до сведения посла ФРГ в РФ Гезе фон Гайра.

«был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением Правительства ФРГ от 4 декабря 2019 г. об объявлении двух сотрудников российского Посольства в Берлине «persona non grata», - говорится в сообщении МИД РФ.

«В этой связи, руководствуясь принципом взаимности и статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении «persona non grata» двух сотрудников Посольства ФРГ в России. Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток», - отмечается в сообщении.

Власти ФРГ 4 декабря выслали двух сотрудников посольства РФ в связи с убийством в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе текущего года.

Как сообщил МИД Германии, сотрудники посольства РФ объявлены персонами нон грата, поскольку российские власти, несмотря на повторные и настойчивые требования, не оказали достаточного содействия в расследовании этого убийства.

Президент России Владимир Путин на полях недавнего саммита в "нормандском формате" в Париже раскритиковал решение Германии о высылке российских дипломатов и пообещал зеркальный ответ. Он отверг обвинение Германии в том, что Россия не желает содействовать расследованию убийства Хангошвили. Самого убитого Путин назвал боевиком, бандитом и убийцей, утверждая, что Россия добивалась выдачи Хангошвили из Германии, но безрезультатно.

Власти ФРГ опровергли слова Путина о том, что Москва обращалась к ФРГ с запросом о выдаче Хангошвили, заявив, что не получали никаких запросов об экстрадиции.