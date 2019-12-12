В Израиле пройдут третьи за 11 месяцев выборы в парламент

Ни Биньямин Нетаньяху, ни Бенни Ганц, ни депутаты не смогли сформировать правящую коалицию в Израиле. Кнессет проголосовал за самороспуск, 2 марта 2020 года в стране вновь пройдут досрочные парламентские выборы.

Кнессет Израиля проголосовал в ночь на четверг, 12 декабря, за самороспуск и утвердил закон о проведении 2 марта 2020 года вторых повторных и третьих за 11 месяцев парламентских выборов. В эту ночь истек срок в 21 день, отведенный депутатам на третью и последнюю попытку сформировать правительственную коалицию.

До этого глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционного блока "Кахоль-лаван" Бенни Ганц по очереди пытались сформировать правительство за отведенные каждому для этого 28 дней, но потерпели неудачу, передает DW.

Действующему премьеру Нетаньяху 21 ноября были предъявлены обвинения в мошенничестве, коррупции и госизмене. Один из случаев касается подозрения в том, что Нетаньяху, в бытность свою министром связи, предоставил компании Bezeq юридические льготы. В ответ СМИ, принадлежащее концерну, должно было освещать деятельность Нетаньяху в положительном ключе.

Кроме того, утверждается, что Нетаньяху и его семья в период с 2007 по 2016 годы принимали от двух бизнесменов подарки, включая ювелирные украшения, на общую сумму в один миллион шекелей (около 230 000 евро). По данным полиции, это были незаконные пожертвования американского продюсера Арнона Милчана и австралийского бизнесмена Джеймса Пакера.

Как сообщается, Нетаньяху также прилагал усилия, чтобы о нем в положительном ключе писала важная израильская газета "Едиот Ахронот", в ответ на это он якобы был готов ослабить влияние другой газеты.

На выборах, которые прошли 17 сентября, блок Бенни Ганца, получив 33 из 120 мандатов, стал сильнейшей парламентской силой. Правивший до этого "Ликуд" Нетаньяху занял второе место, получив 32 мандата. Однако ни одна из партий и их союзники не имеют большинства в 61 мандат, необходимого для формирования правительства.