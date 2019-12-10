Зеленский назвал границу самым большим проигрышем Украины в Минске

Президент Владимир Зеленский считает острейшей проблемой Минских договоренностей возвращения Украине контроля над границами оккупированных восточных областей.

Об этом он заявил на брифинге после саммита в Париже 9 декабря, передает УНИАН.

Согласно минских соглашениям Украина получает контроль над внешней границей с РФ в районе Донбасса на следующий день после проведения выборов в ОРДЛО. Нынешние власти Украины говорят, что контроль ад границей необходимо восстановить до выборов, иначе не получится прекращение огня и справедливых выборов в этом регионе.

«Я предложил создать Минскую подгруппу, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного возвращение контроля украинской границы. И я хотел бы, чтобы этот этап закончился до выборов в ОРДЛО. У президента РФ позиция с Минском согласована. Я считаю, что это самая сложная ситуация и проигрыш для Украины в Минске... это граница», – заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что у Путина «другое видение».

«В каком-то смысле мы – заложники Минска. Я сказал, что мы на это не пойдем. Он сказал, что мы не видим другого выхода. Но мы начали об этом говорить. И сказали: Ну окей, давайте говорить».